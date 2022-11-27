Если готовить — то только так: секреты пышных и сочных котлет. Об этом забывают даже кулинары

Не каждая хозяйка может порадовать своих домочадцев безупречно вкусными, мягкими и сочными котлетами. Однако есть несколько хитростей, которые помогут сделать идеальные котлеты — об этих правилах забывают даже опытные кулинары.

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В первую очередь, надо правильно изготовить фарш. На 70% основного мяса необходимо взять 30% жирного продукта. При работе с мясорубкой лучше использовать самую мелкую решетку.

Чтобы котлеты получились пышными и сочными, опытные хозяйки все же рекомендуют вымачивать хлеб не в молоке, а в воде. Это скажется на финальном качестве мясного блюда.

Кроме того, хлеб можно заменить тертыми овощами, чтобы сделать вкус котлет более насыщенным, сообщает портал belnovosti.by.

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